В Украине могут резко поднять налоги, чтобы хватило на пенсии: министр раскрыла детали

В Украине придется повысить ставку единого социального взноса или увеличить другие налоги, если закон о введении системы обязательных пенсионных накоплений не будет принят.

Как заявила в интервью Liga.net министр социальной политики Марина Лазебная, на такой шаг придется пойти для обеспечения работы существующей солидарной системы пенсионных начислений.

"Да, придется это сделать (повысить уровень ЕСВ. - Ред.). Или повышать другие налоги, чтобы финансировать пенсии, на которые не хватит ЕСВ, то есть из государственного бюджета", – сказала она.

К слову, минимальная ставка ЕСВ, которую придется повысить в случае не принятия законопроекта, сейчас составляет 22% от минимальной заработной платы. После повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020-го эта сумма в денежном эквиваленте составляет 1100 гривен.

Лазебная напомнила, что в этом году не стоит надеяться на принятие в первом чтении законопроекта №2683, который обязывает всех украинцев направлять 1% доходов на собственные пенсионные накопления.

"Возможно, введение будет с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021-го и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", – отметила она.

По словам Лазебной, если Украина опять не сможет принять законопроект, то в области пенсионного обеспечения ничего не изменится как минимум еще пять лет. Таким образом, в дальнейшем будет действовать убыточная солидарная система начисления пенсий, подчеркнула она.

Законопроект №2683 был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой. Он предусматривает обязательные для всех граждан Украины пенсионные взносы и обязывает работодателей платить 2% от зарплаты сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно этому законопроекту, ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.