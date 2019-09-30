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30 сентября • обновлено в 19:08
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В Украине придется по-новому платить за биометрику: что изменится

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В Украине с 1 октября будут изменены платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов.

В частности, изменятся реквизиты счетов для перечисления средств за предоставление услуг по оформлению паспорта в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщает Министерство внутренних дел на странице в Facebook.

"Соответствующий сервис работает с 2016 года с помощью простых и понятных пошаговых подсказок, помогает пользователям сформировать персонализированную квитанцию для оплаты выбранной услуги в конкретном подразделении миграционной службы", – отметили представители МВД.

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После регистрации на получение административных услуг посредством сервиса "Электронная очередь" будет доступна возможность оплатить онлайн, при этом оплата за оформление биометрических документов автоматически будет происходить по обновленным реквизитам.

В Украине с 1 октября будут изменены платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов

В Украине с 1 октября будут изменены платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов

МВД Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены главные проблемы оформления "биометрики" в Украине.

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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наживаются на народе с этими паспортами, каждые 10 лет их менять. А как старику, которому под 80 лет куда-то идти или ползти биометрику получать? Наверняка такие долгожители в планах управленцев страной не предполагаются, 65 лет жизни - максимум.
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филипп филипыч
филипп филипыч
говорят писвис не настоящий! (с) ))
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Mega Death
Mega Death
Беня получит с каждого xoxложопого раба, за паспорт))
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