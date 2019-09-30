В Украине придется по-новому платить за биометрику: что изменится

В Украине с 1 октября будут изменены платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов.

В частности, изменятся реквизиты счетов для перечисления средств за предоставление услуг по оформлению паспорта в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщает Министерство внутренних дел на странице в Facebook.

"Соответствующий сервис работает с 2016 года с помощью простых и понятных пошаговых подсказок, помогает пользователям сформировать персонализированную квитанцию для оплаты выбранной услуги в конкретном подразделении миграционной службы", – отметили представители МВД.

После регистрации на получение административных услуг посредством сервиса "Электронная очередь" будет доступна возможность оплатить онлайн, при этом оплата за оформление биометрических документов автоматически будет происходить по обновленным реквизитам.

В Украине с 1 октября будут изменены платежные реквизиты для оплаты оформления биометрических документов МВД Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены главные проблемы оформления "биометрики" в Украине.

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