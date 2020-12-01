В Украине прекратили финансирование всех незащищенных расходов

Народный депутат от фракции "Голос", заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов.

"Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства согласно отчету Казначейства за сегодня почти 15 млрд грн!" – сообщил Железняк на Facebook.

По его словам, это антирекорд за долгое время. На позапрошлой неделе эта цифра была 7 млрд грн, на прошлой – уже 9 млрд грн.

"Простыми словами, государство остановило выплаты почти по всем незащищенным расходам. Еще надо доказательства?" – написал заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады.

Таким образом, остановка означает, что власть отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов – ремонт, реконструкция, строительство и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что план доходов в государственный бюджет не выполнен на 18,4 млрд грн.