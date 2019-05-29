В Украине предрекли обвал цен на клубнику: когда ждать

В Украине в последнюю неделю весны в некоторых регионах ожидается резкое снижение цен на клубнику.

Этому может поспособствовать улучшение погодных условий, сообщает EastFruit со ссылкой на производителей ягоды из Херсонской и Николаевской областей.

В данных регионах ожидается повышение среднесуточных температур до 28-30 градусов по Цельсию, что приведет к ускорению созревания клубники и повышению ее предложения на рынке.

По данным специалистов, на прошлой неделе средние оптовые цены на ягоду в Украине не опускались ниже 35-40 гривен за килограмм.

Однако аналитики считают, что оптовая цена на клубнику может уже к середине этой недели опуститься ниже 27 гривен за килограмм в южных регионах страны и продолжит снижаться.

"Определенную поддержку ценам оказывают неблагоприятные погодные условия в западных регионах страны, где продолжаются проливные дожди. Они не только оттягивают начало сезона созревания ягоды, но и приводят к потере части урожая… Вследствие этого, в центральных регионах Украины в настоящее время доминирует ягода из южных регионов, в то время как поставки из Закарпатья заметно снизились", – говорится в сообщении.

Снижению цен может поспособствовать улучшение погодных условий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине скоро стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"В мае как раз сильнее всего снижаются цены, потому что увеличивается предложение отечественной продукции. Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но в мае почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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