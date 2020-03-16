В Украине предпринимателей собираются освободить от налогов из-за коронавируса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики наработал ряд законодательных инициатив для поддержки отечественного бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на согласительном совете.

"Мы работали на выходных в комитете над законопроектами по ослаблению и поддержке отечественного бизнеса. Во-первых, освобождение от любой ответственности за нарушения, совершенные в течение двух-трех месяцев, то есть в период введения или который может быть введен как карантин, в том числе от пени. Освобождаем на два месяца самозанятых лиц от уплаты ЕСВ, поскольку они могут не работать в этот период", - сказал Гетманцев.

Также, по его словам, будет приостановлено проведение любых проверок до 1 июля, декларация от физических лиц принимается до 1 июля, земельный налог на налог на недвижимое имущество (который используется в предпринимательской деятельности) не уплачивается до конца мая.

Кроме этого, фискализацию планируют перенести на три месяца, а выплаты за вынужденный простой освобождаются от налога на доходы физических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дыру в бюджете в размере 16 млрд грн за 2020 год планируют покрывать за счет борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривень.

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