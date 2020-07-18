На Ривненщине впервые начнут добывать янтарь легально
На Ривненщине продали разрешение добывать янтарь.
На Ривненщине состоялись первые аукционы для получения специальных разрешений на легальную добычу янтаря.
Об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook. По его словам, легализация добычи уже принесла в государственный бюджет 40 млн грн.
"Сегодня состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га в Алексеевке Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне. А уже 17 июля состоялось онлайн торги. Результат – превзошел все наши ожидания", – сказано в сообщении.
Начальная цена первого участка была 319.6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн.
Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше.
Всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором – 6.
"Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. Новый закон о янтаре, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечные камни легально", – отметил Коваль.
На Ривненщине провели аукционы на пользование недрами Facebook Виталия Коваля
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2240, который легализует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.
Украинские копатели янтаря, которые нелегально работают в Ровенской области, завели страницу в соцсети TikTok, на которой делятся видео промыслов и откровенно смеются с правоохранителей, хвастаясь добытыми камнями.