На Ривненщине впервые начнут добывать янтарь легально

На Ривненщине состоялись первые аукционы для получения специальных разрешений на легальную добычу янтаря.

Об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook. По его словам, легализация добычи уже принесла в государственный бюджет 40 млн грн.

"Сегодня состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га в Алексеевке Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне. А уже 17 июля состоялось онлайн торги. Результат – превзошел все наши ожидания", – сказано в сообщении.

Начальная цена первого участка была 319.6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн.

Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше.

Всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором – 6.

"Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. Новый закон о янтаре, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечные камни легально", – отметил Коваль.

На Ривненщине провели аукционы на пользование недрами Facebook Виталия Коваля

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2240, который легализует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.

Украинские копатели янтаря, которые нелегально работают в Ровенской области, завели страницу в соцсети TikTok, на которой делятся видео промыслов и откровенно смеются с правоохранителей, хвастаясь добытыми камнями.