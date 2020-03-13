Из-за аннексии Крыма: Украину призвали ликвидировать ряд ведомств

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко заявил, что в Украине необходимо ликвидировать Госводагентство, Госрыбагентство и Морскую администрацию. Вместо них нужно создать Министерство водных ресурсов.

По его словам, эти ведомства имеют еще "советские" раздутые штаты, а после аннексии Россией Крыма и физически не могут выполнять часть своих функций. Об этом Устименко сказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

Траты на государственные ведомства

"Вследствие российской агрессии Украина не контролирует около 80% своих морских пространств. Мы потеряли контроль над крымскими торговыми портами и всеми другими государственными инфраструктурными объектами на полуострове. Вылов рыбы критически уменьшился, утрачены рыбные порты в Керчи и Севастополе, "Крымский рыбопитомник", "Керчьмоллюск" и другие предприятия рыбного хозяйства, государственный рыболовный флот давно разворован и фактически не существует", – описал текущую ситуацию эксперт.

При этом на содержание Государственного агентства рыбного хозяйства ежегодно списываются огромные бюджетные средства, а само оно работает по советской модели управления.

"Штат работников системы государственного водного хозяйства превышает реальные потребности в кадровом обеспечении в несколько раз. Общая численность работников государственного водного хозяйства составляет 26 тысяч человек, несмотря на то, что площадь земель, подлежащих мелиорации, сократилось в 10 раз со времен независимости Украины (например, в УССР в сфере государственного водного хозяйства работало около 30 тысяч человек). Необходимо констатировать, что персонал рыбного и водного агентств и подчиненных им юридических лиц, не был сокращен и должным образом не адаптирован к реалиям сегодняшнего дня", – заявил Устименко.

Он отметил еще одну нелогичность в этой сфере: одни предприятия водного транспорта подчинены Мининфраструктуры (морские порты и некоторые речные транспортные объекты), а другие – Морской администрации. Это сильно затрудняет эффективное управление государственными активами.

"Считаю справедливым рассмотреть вопрос ликвидации Госводагентства, Госрыбагентства и Морской администрации и создание на их базе единого Министерства водных ресурсов Украины, к сфере управления которого также передать морские порты и другие воднотранспортные активы государства", – предложил Устименко.

При этом он сказал, что в рамках нового министерства необходимо создать отдельный силовой блок для охраны морских портов и других объектов критической инфраструктуры, поскольку сейчас в условиях российской агрессии они охраняются "на уровне резиновых дубинок и газовых баллончиков".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что Россия попытается решить проблему с водоснабжением аннексированного Крыма путем торга с украинским руководством.

Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань заявил, что власть Украины может скрыто готовиться к началу подачи воды в аннексированный Россией Крым.

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