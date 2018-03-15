В Украине предложили легализовать майнинг

Украина готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.

"Только что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге", – сообщил в Facebook Роман Насиров.

Майнинг указывается как деятельность по поддержке функционирования разделенной базы данных, обеспечения их целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами.

"Я считаю, что надо скорее имплементировать BLOCKCHAIN ​​технологии в государственные процессы. Приоритетным должен быть проект администрирования НДС, а затем акциза и других налогов на базе блокчейн технологии", – добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в НБУ рассказал о статусе биткоина в Украине.