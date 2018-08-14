В Украине появятся новые поезда: в Кабмине сообщили подробности

"Укрзалізниці" не хватает локомотивов для обслуживания всех перевозок, поэтому правление компании совместно с Мининфраструктуры приняли решение о заключении контракта с иноземным инвестором. На данный момент есть два претендента: европейский "Аль Cтоун" и китайский "CRC".

Как напомнил в эфире ObozTV заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, украинский фонд локомотивов изношен на 90%. Страна осталась без необходимых мощностей для его обновления после того как из-за российской агрессии был потерян ПАО "Лугансктепловоз", выпускавший подвижной состав.

“Сейчас мы с "Укрзалізницею" работаем над стратегическим договором с инвестором. Должен быть подписан в ближайшее время, за полгода, контракт об обновлении электрической тяги”, - пояснил Довгань.

Украина тоже должна строить электровозы для железной дороги, уверен заместитель министра, а иностранный инвестор должен передать инвестиции и ноу-хау для создания совместного производства.

Изначально в Украине будут собираться только 10% конструкции новых локомотивов - это тележка и отдельные запчасти, которые будут доформовываться на Крюковском вагоностроительном заводе. Однако постепенно степень локализации будет расти до 50%, заверил Довгань.

Заместитель министра добавил, что существующий контракт с General Electric касается только дизель-поездов, но не затрагивает вопрос электровозов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что новые американские локомотивы, созданные компанией General Electric планируется ввести в эксплуатацию уже этой осенью.

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