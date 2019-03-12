В Украине появятся новые деньги: как будут выглядеть

В Украине в оборот введут три монеты, посвященные Томосу. Их общий тираж превысит 80 тыс. штук.

Как сообщает UBR, Монетный двор начнет чеканить сразу три новых монеты:

из нейзильбера номиналом 5 гривен. Эти монеты хотят сделать массовыми, потому отчеканят тиражом 75 тыс. штук.

из серебра с позолотой номиналом 20 грн. Их будет намного меньше — лишь 4 тыс. штук.

из золота номиналом 100 грн, и это издание будет совсем немногочисленным — 1,5 тыс. штук.

Стоимость новинок пока не указывается. Но уже известно, что все три монеты Нацбанка войдут в серию "Духовные сокровища Украины" и будут посвящены Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.

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Национальный банк планирует ввести новые монеты в денежный оборот с 25 марта. Предварительные же онлайн-заказы на них начнут принимать уже с 12 марта и завершат через две недели.

Следующей монетой, на которую Нацбанк собирается принимать онлайн-заявки станет "Холодный Яр". Ее изготовят из нейзильбера, номиналом 5 гривен. Заявки будут приниматься с 1 по 14 апреля, а ввод новых денег в оборот намечен на 15 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале НБУ запустил в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

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