"Это очень крутая штука": банкир объяснил, как будут работать дешевые кредиты от Зеленского

Дешевые кредиты для бизнеса давно стали европейской практикой, поэтому их пора внедрять в Украине.

О том, как будет работать программа дешевых кредитов от президента Владимира Зеленского, рассказал глава департамента малого и середнего бизнеса Укргазбанка Михаил Медко, сообщает OBOZREVATEL. Он пояснил, как кредиты с низкими ставками смогут поднять экономику страны, почему такие программы - это важно, и куда идти за деньгами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Дешевые кредиты – это очень крутая штука! Я удивлен, что до этого государство мало поддерживало малый бизнес. Если мы посмотрим на наших близких и дальних соседей, то поддержка небольшого бизнеса – это нормальная практика для государства, потому что не только дешевым кредитованием им нужно помогать, их нужно научить начинать свое дело, их нужно научить писать бизнес-планы и разрабатывать финансовые модели, что позволит реализовывать свои мечты", – заявил Медко.

По его словам, проблема экономики Украины в том, что сейчас стоимость кредитования довольно высока. Однако сейчас банки готовы брать на себя кредитные риски, чтобы помочь бизнесу с кредитами, подчеркнул представитель Укргазбанка.

"Если вы хотите деньги вернуть и вложить в какой-то бизнес, надо доверить это банку. Финансовые учреждения будут изучать детально бизнес-кейсы клиентов и принимать решения, брать ли на себя кредитный риск. Уверен, что не у всех будет одинаковая структура кредитования. А государство при этом присоединится компенсацией к процентной ставке. Это позволит клиенту платить от 5% до 9%", – подчеркнул Медко.

По его словам, в Украине также наблюдается позитивная динамика по удешевлению ресурсов в банковский системе. Подтверждением тому является снижение учетной ставки.

"Если говорить про Укргазбанк, то мы точно будем снижать стоимость кредитования, ведь средства, которые мы привлекаем от клиентов, позволяют нам развиваться", – отметил представитель банка.

Полную версию интервью с Михаилом Медко смотрите на сайте OBOZREVATEL.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. В качестве мотиватора он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.

Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.

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