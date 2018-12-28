В Украине появится новшество для контроля на дорогах: что об этом известно

В Украине в течении полгода должны установить шесть площадок для автоматического взвешивания автотранспорта в движении.

Конктракт по пилотному проекту взвешивания подписали представители "Укравтодора" в пятницу, 28 декабря, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

На подъездах к Киеву на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 построят шесть площадок для автоматического взвешивания в движении. Проект планируется за два-три года расширить до 200-250 таких пунктов по всей стране.

Победитель тендера — украино-канадский консорциум: компании СЭА Электроникс Украина, International Road Dynamics, Автомагистраль-Юг. Стоимость контракта составляет $6,44 млн и 1,8 млн грн (с учетом НДС).

Срок устройства WIM-систем - до семи календарных месяцев (в зависимости от локации). Период ответственности за дефекты - 18 календарных месяцев.

WIM на дорогах Укринформ

WIM-систем должна стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы), которую "Укравтодор" планирует воплощать в следующем году.

Она объединяет следующие составляющие: Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WIM (взвешивание грузовиков в движении).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали фотофиксацию нарушений правил дорожного движения.

28 декабря Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновило строительные нормы для повышения срока службы дорог с асфальтобетонным покрытием.