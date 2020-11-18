В Украине появится новая 10-гривневая монета. Фото

В Украине с 19 ноября введут в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, она изготовлена из сплава на основе цинка. Тираж монеты – 1 млн штук.

В НБУ напомнили, что монета посвящена правоохранительным органам специального назначения, на которые возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы.

"Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил другого государства или группы государств", – сказано в сообщении.

На аверсе монеты вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре – эмблема ГПСУ; внизу надписи – 10 ГРИВЕН 2020; стилизованные ветви: лавровая и калиновая. Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты вверху надписи – ГПСУ, под которыми – очертание карты Украины, внизу – символический пограничный столб, справа и слева – композиции, символизирующие деятельность пограничников в воздухе, на суше и на море.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины от 2 ноября ввел в обращение памятную монету "Андрей Ромоданов".

7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны.

3 июня Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 10 гривен. Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот. Главная причина бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.