В Украине появится государственный онлайн-магазин: что будут продавать

Кабинет министров принял постановление о введении электронного каталога Prozorro Market, что позволит запустить первый в Украине государственный онлайн-магазин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член наблюдательного совета Prozorro. Продажи, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

"Электронный каталог Prozorro Market – это государственный онлайн-магазин. Он помогает малому и среднему бизнесу продавать свои товары государстве. А учреждениям – в несколько кликов покупать товары широкого потребления по выгодным ценам: топливо, канцелярию, компьютерную технику, мебель и т.д.", – написала она.

До этого Prozorro Market работал в пилотном режиме – в нем можно было проводить закупки только на сумму до 50 тысяч грн. С принятием правительством постановления о порядке формирования и использования электронного каталога состоится полноценный запуск Prozorro Market. Это постановление позволит проводить там закупки до 200 тысяч грн (для заказчиков, занимающих монопольное положение – до 1 миллиона грн).

"И это откроет для бизнеса – в частности малого и среднего, которому нужны дополнительные стимулы во времена кризиса, – рынок с потенциальным объемом 30 млрд грн в год", – подчеркнула Панаиотиди.

Скоро состоится полноценный запуск Prozorro Market Facebook Светланы Панаиотиди

Как покупать на Prozorro Market

Отмечается, что покупать легко, как в обычном интернет-магазине:

1. Найдите нужный товар в каталоге на сайте одного из площадок

В этом помогут фильтры

2. Выберите лучшее предложение и добавьте его в корзину

Укажите количество, условия доставки и оплаты.

3. Подтвердите заказ в корзине

Система автоматически сформирует черновик отчета о заключенном договоре.

4. Получите от поставщика

В течение 2 рабочих дней свяжется, чтобы согласовать детали.

5. Заключите договор с поставщиком

Вы сможете использовать один из шаблонов: свой, поставщика или рекомендованный Prozorro

6. Получите товар

Срок доставки составляет не более 7 рабочих дней

7. Оплатите заказ

Оплатить нужно не позднее 15 дней после получения.

8. Внесите данные договора в черновик отчета и опубликуйте его на портале

Как покупать на Prozorro Market Сайт Prozorro

Как сообщал OBOZREVATEL, Бердичевский Дворец культуры провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании BMW на 8 гривен.