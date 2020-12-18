Раздадут по 8000 грн: в Украине появился портал поддержки бизнеса на карантине

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины создало портал с описанием трех программ поддержки бизнеса во время карантина, которыми можно воспользоваться. В частности, в случае ФЛП денежную помощь можно получить на каждого работника.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства. Портал содержит пошаговые инструкции, как воспользоваться новыми программами, а также актуальную информацию о действующих мерах поддержки (чтобы посмотреть перечень тех, кто подпадает под действие программы поддержки, доскролльте до конца страницы).

Также функционал позволяет обратиться с онлайн обращением и получить квалифицированные разъяснения. Портал доступен по ссылке.

"Вся информация о трех программах есть на специальном информационном портале. Если для кого-то недостаточно информации, то можно задать вопрос в электронной форме. Кроме того, есть онлайн-чат на портале "Дія", – отметил Петрашко.

Он объяснил на примере, как будет начисляться помощь самым ФЛП и их наемным работникам.

"О программе поддержки" "Помощь работникам и ФЛП. 8000 грн". Если у ФЛП есть 10 наемных работников, то все его 10 наемных работников + ФЛП получают компенсацию в 8000 гривен", – отметил министр.

В частности, сумма в 8000 гривен предоставляться тем ФОПам, деятельность которых указана в перечне КВЭД. Вместе с тем те работодатели, которые не подпали под основной перечень, могут воспользоваться программой "Помощь работодателям в 8000 грн".

"Там, где КВЭДы не в локдауне, но предприятие пострадало, документы должен предоставить работодатель. Если работник получает 16 000 гривен, то компенсация может быть 8000 гривен – максимально. Опять же, эта программа не касается ФЛП" – пояснил министр.

Перечень КВЭД, подпадающих под программы поддержки на карантине:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату 8000 гривен.

OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренного роста цен и удорожания доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше чем 3060 гривен. Нововведение коснется почти 4 млн украинцев. В то же время этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

Впоследствии в Офисе президента раскрыли детали получения помощи.

Мы подготовили пошаговую инструкцию, как обратиться за помощью через мобильное приложение и портал "Дія".