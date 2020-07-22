В Украине появились новые деньги. Фото

Валентина Гембарская Экономика 09:31, 22.07.2020

Национальный банк Украины ввел в оборот со среды, 222 июля, новую памятную монету, продолжив серию "Спорт".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Отмечается, что монеты "Игры XXXII Олимпиады" посвящены будущим играм в Токио. Международные соревнования проведут под эгидой Международного олимпийского комитета в рамках олимпийского движения.

НБУ выпустил монеты в двух видах:

  • в серебре (номинал – 10 грн, тираж – 4 тыс. шт.)

  • нейзильбере (номинал – 2 грн, тираж – 35 тыс. шт.).

Новые монеты
НБУ
Новые монеты
НБУ

На аверсе монеты размещен малый государственный герб (слева) и композиция, стилизованная под искусство оригами, которая символизирует тесную связь японской национальной архитектуры с естественной средой. Она разделена на две части: стилизованный ручей с рыбами, цветок сакуры слева, а токийские архитектурные сооружения – справа.

По центру на зеркальном фоне надписи: "Украина" (вертикально), номинал – "10 гривен" (вертикально), год выпуска – "2020" (справа).

Новые монеты уже появились в обороте
НБУ

На реверсе монеты вверху изображен стилизованный солнечный диск на фоне горы Фудзияма; внизу – логотип Национального олимпийского комитета Украины; в центре на зеркальном фоне – стилизованные под искусство оригами изображения, символизирующие некоторые олимпийские виды спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Национальный банк выпустил в оборот новую монету номиналом 10 гривен. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот. Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто заменять, монеты же служат в разы дольше.

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