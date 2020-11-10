В Украине появилась организация, которая будет защищать от финансовых мошенников

17 сентября 2020 в Украине была зарегистрирована новая общественная организация "Центр финансовой безопасности". Она будет заниматься выявлением нечестных брокеров, действующих на финансовом рынке "Форекс" – и добиваться возвращения утраченных средств гражданам, пострадавшим от финансовых махинаций этих брокеров.

О цели организации и пути ее достижения OBOZREVATEL рассказал основатель ОО "Центр финансовой безопасности" Юрий Гнатышин.

"Наша организация – это объединение людей с активной гражданской и социальной позицией, вместе будут бороться против мошенников в сфере финансовых услуг. В частности – с деятельностью незаконно созданных компаний, дилерских центров, которые занимаются финансовыми махинациями. За последние годы количество компаний в Украине, которые притворяются финансовыми аналитиками, консультантами или брокерами, в Украине значительно выросло. Они обманывают простых граждан – используя нехитрые схемы, выманивают в украинцев деньги. И не только лишают людей сбережений, но и оставляют их с банковскими кредитами и долгами перед родственниками", – рассказал Юрий.

По словам общественного деятеля, идею создания такой организации ему подсказал собственный жизненный опыт. Общественной деятельностью Гнатышин занимается в течение последних 5 лет. Занимался и благотворительностью (помогал малоимущим семьям и детдомам), вел проекты по защите бездомных животных, противодействовал незаконной застройке в городе Львов.

При этом на жизнь Юрий зарабатывал продажей техники Apple. С началом эпидемии COVID-19 в Украине, карантина и вызванного им экономического кризиса, ему пришлось искать другой способ заработать на жизнь. После длительных поисков Юрий решил остановиться на "Форексе", куда вложил значительную часть своих сбережений. Через выбор недобросовестного брокера свои деньги Юрий Гнатышин потерял.

"Когда я попытался вернуть свои средства – мне это не удалось. Но я понял, что я не единственный пострадавший от мошеннических действий таких "псевдо-брокеров". В течение 3-4 месяцев я изучал вопрос, собирал информацию, познакомился с коллегами по несчастью... Мы вместе собрали информацию об одном из недобросовестных брокеров – и расскажем о нем украинцам. Вместе с тем, нам стало очевидно: эта компания – далеко не единственная. А проблема имеет колоссальные масштабы. Так и родилась идея создания этой общественной организации", – рассказал Юрий.

По словам основателя ОО "Центр финансовой безопасности", теперь перед ним и его единомышленниками стоит сверхзадача: разыскать как можно больше пострадавших от недобросовестных брокеров и финансовых мошенников – и с помощью полученной от пострадавших информации остановить деятельность мошенников. А дальше – заставить последних ответить за содеянное перед законом.

"Наша общественная организация хочет помогать вернуть деньги пострадавшим людям. И добиться наказания недобросовестных брокеров. Вместе с юристами, специализирующимися на финансовой сфере, мы будем оказывать бесплатную помощь людям, пострадавшим от финансовых аферистов", – подчеркнул Гнатышин.

Ознакомиться с деятельностью общественной организации, а также узнать, как можно получить от нее помощь в случае, если вы стали жертвами финансовых аферистов, можно на сайте ОО "Центр финансовой безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Украине количество мошеннических схем взлетело. Вместе с карантином украинцы чаще стали покупать в сети и одновременно – становиться жертвами аферистов. Всего, по подсчетам Нацбанка, в стране работает 50 схем обмана.