В Украине появилась новая монета. Фото
В Украине 15 декабря ввели в оборот новую памятную монету из серебра стоимостью 3600 грн.
Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, диаметр памятной монеты составляет 50 миллиметров, тираж – 2500 штук. Розничная цена – 3684 грн.
Монета входит в серию "Духовные сокровища Украины". Она посвящена наследию древней духовной песенной традиции, распространенной с конца XVI в. на всей этнической территории украинцев и белорусов, в частности, нотным сборникам различных жанров литургического пения – Ирмологион.
На аверсе монеты – малый герб Украины, дата чеканки, номинал и страница Супральского Ирмологиона.
На реверсе – стилизованный фрагмент страницы Ирмологиона и иконы "Воздвижение Честного креста с семьей Яна Собеского", а также надписи "Сборник церковных песнопений" и Ирмологион.
Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот. Главная причина бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине с 19 ноября ввели в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе Вооруженных Сил Украины.
Нацбанк от 2 ноября ввел в обращение памятную монету "Андрей Ромоданов".
7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны.
3 июня Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 10 гривен.
С 26 ноября ввели в обращение памятную монету номиналом 5 гривен. Она посвящена 175-летию создания Кирилло-Мефодиевского братства.