В Украине появилась новая монета. Фото

В Украине 15 декабря ввели в оборот новую памятную монету из серебра стоимостью 3600 грн.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, диаметр памятной монеты составляет 50 миллиметров, тираж – 2500 штук. Розничная цена – 3684 грн.

Монета входит в серию "Духовные сокровища Украины". Она посвящена наследию древней духовной песенной традиции, распространенной с конца XVI в. на всей этнической территории украинцев и белорусов, в частности, нотным сборникам различных жанров литургического пения – Ирмологион.

На аверсе монеты – малый герб Украины, дата чеканки, номинал и страница Супральского Ирмологиона.

На реверсе – стилизованный фрагмент страницы Ирмологиона и иконы "Воздвижение Честного креста с семьей Яна Собеского", а также надписи "Сборник церковных песнопений" и Ирмологион.

Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот. Главная причина бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.

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