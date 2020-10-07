В Украине появилась новая монета. Фото

В среду, 7 октября, Национальный банк выпустил в оборот новую памятную монету номиналом 2 гривны.

Как сообщает пресс-служба регулятора, она называется "Амет-Хан Султан" и выполнена из нейзильбера. Ее посвятили 100-летию со дня рождения одного из самых известных военных летчиков-асов времен Второй мировой войны.

Национальный герой крымскотатарского народа Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 и в составе группы – 19 самолетов врага. Тираж монеты составляет 30 тыс. штук, диаметр – 31 мм, гурт – рифленый.

На аверсе в центре скульпторы изобразили стилизованную композицию, символизирующую воздушный бой, – самолет тех времен. Под ним – зеркальный абрис сбитого вражеского самолета. Вверху находится малый государственный герб Украины и надпись "Украина". Внизу – логотип Банкнотно-монетного двора и номинал монеты – 2 грн.

Реверс монеты украсил портрет летчика, изображенный в левой части на зеркальном фоне. Справа полукругом отчеканена надпись – Амет-Хан Султан. Годы 1920-1971 находятся в центре над символическим изображением прибора самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ выставит на продажу 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривню старого образца.