В Украине появилась новая 5-гривневая монета. Фото

Национальный банк Украины с 12 октября ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монету под названием "Передовая" посвятили медикам и военным. Тираж составил 45 тысяч, розничная цена – 68 гривен, материал – нейзильбер.

"Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия, можно победить", – описали дизайн монеты в НБУ.

На аверсе монеты размещены:

вверху – малый Государственный герб Украины и надпись "Украина";

справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикальная) и номинал монеты 5 гривен (вертикальная надпись);

слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V – распространенный жест, означающий победу и мир; год чеканки монеты – 2020-й и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты – образы медика и военного, между которыми вертикальная надпись "Передовая".

В Украине ввели в обращение новую монету номиналом 5 грн Нацбанк

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривни.

3 июня Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 10 гривен. Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот. Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.