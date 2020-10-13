В Украине появилась новая 5-гривневая монета. Фото

Национальный банк Украины с 12 октября ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен.

Как сообщат пресс-служба НБУ, монету под названием "Передовая" посвятили медикам и военным. Тираж составил 45 тысяч, розничная цена – 68 гривен, материал – нейзильбер.

"Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия можно победить", – описали дизайн монеты в НБУ.

На аверсе монеты размещены:

вверху – малый Государственный Герб Украины и надпись Украина;

справа на матовом фоне надпись вместе (вертикальная) и номинал монеты 5 гривен (вертикальная надпись)

слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V – распространенный жест, означающий победу и мир, год чеканки монеты – 2020-й и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображены образы медика и военного, между которыми вертикальная надпись Передовая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны.

3 июня Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 10 гривен. Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот. Главная причина бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.