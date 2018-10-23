В Украине появилась крупнейшая финансовая пирамида: раздают деньги и обещают огромный заработок

В Украине открылся филиал, возможно, одной из самых крупных российских финансовых пирамид "Кэшбери". В РФ будущие потери вкладчиков уже оценили в 1 млрд руб., а в Центробанке сравнили компанию с продавцами жетонов метро под видом криптовалюты. В то же время "бриллиантовый" директор пирамиды успешно открыл офис в Киеве и пообещал также покорить Львов и Одессу. Кредиты от "Кэшбери" активно рекламируют украинские СМИ и популярные ютуб-блогеры.

OBOZREVATEL разобрался, как работает "Кэшбери" и почему можно потерять свои деньги.

Реклама от Баскова и Бузовой и своя "криптовалюта"

Изначально сервис обещал выполнять функции банка – брать "лишние" деньги у тех, кто хочет заработать, и отдавать их под проценты тем, кому срочно понадобились средства. Но если банк по самым выгодным условиям берет депозиты под 20% годовых, то в "Кэшбери" обещают умножить инвестицию в 3-6 раз. То есть если вложить 10 тыс. грн, якобы, получить назад можно будет уже 60 тыс. Но просто так открыть вклад не получится.

"Инвесторы" получают своих наставников, присоединяются к партнерской программе, отдают собственные деньги и зарабатывают на привлеченных новых клиентах. Такой принцип в России признали "финансовой пирамидой". Мол, каждый следующий "инвестор" получает свои деньги только за счет привлеченных новых клиентов. Большая часть суммы попадает организаторам, а "рядовые вкладчики" вовсе в какой-то момент могут обанкротиться.

Для партнеров есть несколько "тарифов". Они должны собирать деньги и выдавать микрозаймы частным лицам, кредиты бизнесу, займы в криптовалюте или под залог имущества. В России открыли 169 офисов с региональными представительствами "Кэшбери", 170-й – в Киеве. Он появился еще летом. Тогда из Москвы приехал "бриллиантовый директор", который якобы достиг вершины мастерства и вместе со своей командой принял решение искать сторонников в Украине. Интересно, что украинский офис так и не появился в "карте" на официальном сайте "Кэшбери" и найти его можно только с помощью закрытых телеграмм-чатов, контактами "делятся" только в личных сообщениях.

OBOZREVATEL попытался на себе проверить, как работает украинское представительство "Кэшбери". Для этого мы представились потенциальным инвестором, который хочет приумножить наследство от бабушки. В первую очередь нас предупредили о большом количестве мошенников. Мол, создают "группы-двойники" или от имени "Кэшбери" раздают кредиты (и такие компании действительно не сложно найти).

- Нужно работать в команде! В чатах некоторые участники пытаются завладеть вашими данными и украсть деньги! – советует наставница из Украины.

- И как найти такую команду?

- Не спешите! В "Кэшбери" есть два вида заработка: активный и пассивный. Вы можете не просто вложить небольшую сумму, а действительно стать успешным и постоянно получать высокий заработок. Компания даст возможность построить свой собственный бизнес…

Секрет успеха от "Кэшбери" - инвестируй в компанию как можно больше и найди тех, кто сделает так же. От каждого приглашенного можно получить свой процент. Правда, если количество желающих "заработать" в какой-то момент перестанет расти, пирамида "лопнет" и вернуть деньги вкладчикам не получится.

Мне предложили воспользоваться тарифом "Лакшери". Пополнить его на 10 тыс. грн, якобы через 400 дней мне вернут уже 29 тыс. Правда, никаких гарантий того, что деньги вернут, нет. Показывать договор "наставники" отказались.

К слову, если в России Центробанк уже передал информацию о компаниях "Кэшбери" в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел, усмотрев в их деятельности признаки крупнейшей финансовой пирамиды, в которой задействованы десятки тысяч человек, НБУ пока деятельность украинских офисов "Кэшбери" не замечает. В то же время доверчивые украинцы охотно соглашаются приумножить свои сбережения, но при этом рискуют просто их потерять.

Кредиты в Украине от имени "Кэшберри"

Пока официальное представительство пирамиды в Украине свои контакты не афиширует, другая компания активно использует ее бренд. Так, украинец, который введет в поисковую строку Google слова "кэшбери", "cashbery" в первую очередь увидит проплаченную ссылку на фирму практически с таким же названием, но одной "лишней" буквой "r".

Интересно, что филиалы "Кэшбери" называются по типу ООО "Кэшбери Холдинг" (в названии обязательно используют слово "кэшбери"), а украинцам от имени распиаренной пирамиды кредиты выдает "Инвест Финанс".

Компания, судя по реестру юридических лиц, принадлежит Карену Оганесяну и Карине Тумагаян. Они активно размещают рекламу в украинских СМИ, на площадках с объявлениями.

Кредиты дают под почти 550% годовых! Интересно, что сайт "привязывается" к банковской карте. На нее он "мгновенно" перешлет кредитные средства, но также быстро средства спишут с карты в случае, если вы хотя бы на день просрочите выплату. Причем размер штрафных санкций в примере договора не указывается. В результате за несколько дней задержки можно потерять крупную сумму. Правда, "Инвест Финанс" получили лицензию и перед тем, как арестовывать деньги с банковской карты, предупреждают о такой возможности в договоре.

Единственная полулегальная "уловка", которой пользуется украинский "кэшберри" - практически идентичное с российскими коллегами название.

Отметим, OBOZREVATEL настоятельно не рекомендует пользоваться услугами сомнительных инвестиционных компаний, которые обещают огромный заработок и при этом не дают никаких гарантий. Кроме того, кредиты, в том числе и микрозаймы, лучше всего оформлять в настоящем банке, деятельность которого контролируется Нацбанком и четко регламентируется законами и подзаконными актами.