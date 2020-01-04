"Забрали пачку козырей": в Украине пояснили, как избежали подлости России с газом

Россия не смогла устроить Украине газовый шантаж этой зимой, поскольку НАК "Нафтогаз-Украины" заранее был готов к такому повороту событий.

Об этом сказано в сообщении компании в Facebook. Таким образом в НАК отреагировали на "нефтяную войну" РФ и Беларуси. Также отмечается, что похожей ситуации Украина избежала на приемлемых условиях, без политических уступок и потерь.

Компания также перечислила все причины:

1. Качественная подготовка к зиме перед переговорами

"Мы привлекли средства и сделали дополнительные запасы газа в подземках. Провели модернизацию нашей ГТС, чтобы она могла спокойно работать в реверсном режиме, если транзит прекратится или объемы будут малы. И надо же, объем и малые ГТС спокойно работают в реверсном режиме и ни одной катастрофы не произошло", – сказано в сообщении.

2. Качественно проведенный анбандлинг

"Не так часто услышишь столько положительных отзывов от Евросоюза по какому-либо украинскому результату. Команда, которая это сделала, просто забрала эту пачку козырей из колоды переговорщиков с другой стороны стола", – отметили в НАК.

3. Американские санкции

"Санкции ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украины предлагались различные гибридные способы погашения долга Газпромом, чтобы "спасти лицо". И тут, ну это ж надо, получили долг деньгами. Внезапно.

Оценивать приемлемость компромиссов всегда сложно. Нужна полная информация, объективная оценка опций и время. Сегодня просто говорим "спасибо" всем, благодаря кому начало газового года проходит спокойно", – заключили в "Нафтогазе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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