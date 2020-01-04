"Забрали пачку козырей": в Украине пояснили, как избежали подлости России с газом

Россия не смогла устроить Украине газовый шантаж этой зимой, поскольку НАК "Нафтогаз-Украины" заранее был готов к такому повороту событий.
Об этом сказано в сообщении компании в Facebook. Таким образом в НАК отреагировали на "нефтяную войну" РФ и Беларуси. Также отмечается, что похожей ситуации Украина избежала на приемлемых условиях, без политических уступок и потерь.
Компания также перечислила все причины:
1. Качественная подготовка к зиме перед переговорами
"Мы привлекли средства и сделали дополнительные запасы газа в подземках. Провели модернизацию нашей ГТС, чтобы она могла спокойно работать в реверсном режиме, если транзит прекратится или объемы будут малы. И надо же, объем и малые ГТС спокойно работают в реверсном режиме и ни одной катастрофы не произошло", – сказано в сообщении.
2. Качественно проведенный анбандлинг
"Не так часто услышишь столько положительных отзывов от Евросоюза по какому-либо украинскому результату. Команда, которая это сделала, просто забрала эту пачку козырей из колоды переговорщиков с другой стороны стола", – отметили в НАК.
3. Американские санкции
"Санкции ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украины предлагались различные гибридные способы погашения долга Газпромом, чтобы "спасти лицо". И тут, ну это ж надо, получили долг деньгами. Внезапно.
Оценивать приемлемость компромиссов всегда сложно. Нужна полная информация, объективная оценка опций и время. Сегодня просто говорим "спасибо" всем, благодаря кому начало газового года проходит спокойно", – заключили в "Нафтогазе".
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.
Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".
Речь идет об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.
В то же время вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Позже российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!