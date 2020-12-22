В Украине повысят тарифы на газ: сколько придется платить

В Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

Соответсвующее решение приняла Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в проектах постановлений, опубликованных на сайте регулятора.

Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Например, для "Тернопольгоргаза" тариф может вырасти с 0,4 грн за 1 куб. м (ежемесячно с НДС) до 1,13 грн, для "Тернопольгаза" – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Вместе с тем, для двух операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО "Спектргаз" – на 3%, а именно с 3,28 до 3,18 грн за кубометр газа для ЗАО "НГХП" Сера" – на 15%, с 1,54 до 1,82 грн за кубометр.

Согласно процедуре, потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.