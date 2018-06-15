В Украине повысят минимальную зарплату: в Кабмине назвали дату и сумму

В Украине до конца 2018 года минимальную заработную плату повысят как минимум до уровня 4200 грн.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил вице-премьер Павел Розенко. "Когда мы говорим о том, будет или не будет в этом году повышение минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум поднять до 4200 грн, будет реализована. Мы сделаем этот шаг", – заявил политик.

При этом Розенко уверен, что печатать деньги для такого шага не понадобится, а само повышение минимальной зарплаты не повлияет на уровень инфляции в Украине. "Мы будем делать шаги согласно реальной экономической ситуации", – добавил член правительства.

Отметим, драйвером роста заработных плат может стать повышение минималки. На данный момент она составляет 3723 грн. Эта сумма не соответствуют ни стандартам Международной организации труда, ни общепринятой мировой практике, ни украинской Конституции.

"Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье", - говорится в 48-й статье Конституции.

Достаточный уровень определяет Министерство социальной политики, рассчитывая размер прожиточного минимума. Так, по ценам апреля прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 4,2 тыс. грн. Украинцы, которые зарабатывают меньше, не могут обеспечить себя самым минимальным набором товаров и услуг и находятся за чертой бедности.

Согласно с рекомендациями Международной организации труда, минимальная зарплата должна составлять около 60% средней. С одной стороны, такой уровень минималки не станет тяжелой ношей; а с другой – будет гарантировать достойную оплату труда. Учитывая, что средняя зарплата уже выше 8,4 тыс. грн, минимальная должна быть на уровне от 5 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как могут вырасти зарплаты украинцев в ближайшие несколько лет.