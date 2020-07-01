В Украине повысят минимальную зарплату до 5 тысяч гривен: сроки

В Украине с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5 тысяч гривен. Дальнейшее ее повышение будет происходить в 3 этапа.

Об этом на заседании правительства в среду, 1 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Считаю, что есть экономические расчеты на сегодня, есть основания для повышения минимальных зарплат. Это дает положительный эффект для экономики государства", – подчеркнул он.

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в стране составляет 4723 грн.

Как повысят минимальную зарплату:

с 1 сентября 2020 года – до 5 тысяч гривен;

с 1 января 2021 – до 6 тысяч гривен;

с 1 июля 2021 – до 6,5 тысяч гривен.

"Такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить увеличение потребления именно украинской продукции наших производителей. Это будет иметь положительный эффект как для нашего государства в целом, так и для бизнеса и украинцев", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине реальная зарплата, согласно консенсус-прогнозу, в 2020 году рухнет на 13,9%. Этот показатель учитывает не только номинальный размер, но и влияние роста цен на покупательную способность.

Карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.