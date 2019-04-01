В Украине повысили выплаты на детей: как получить

В Украине с 1 апреля 2019 года увеличивается помощь многодетным семьям: родителям на каждого третьего и последующего ребенка ежемесячно будут выплачивать 1700 гривен.

Выплаты будут осуществляться до достижения ребенком 6-летнего возраста. Кроме того, каждая семья, имеющая удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка.

"Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет 6 лет, государство выплатит на каждого из них по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", — пояснили в министерстве.

Корреспондент.net

Как оформить

Для оформления пособия на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.

При себе также необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться через "Укрпочту" или уполномоченный государством банк на социальные выплаты на выбор семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством. В частности, пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен. Одновременно с этим до 485 гривен повысят декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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