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В Украине повысили тарифы на отопление: кто и сколько заплатит 

3.9тЧитать материал на украинском

В Украине 10 декабря профильная комиссия утвердила новые тарифы на отопление для населения. Рост составит до 24% зависимо от региона и конкретного предприятия. Самое значительное подорожание ожидается в Сумской области.

Об этом на своей страницев соцсети сообщила глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко. Так, решение приняли по 18 из 26 предприятий. "Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", – отметила Кривенко.

Новые цены вступят в силу уже с 1 января 2019 года. Как отмечают в комиссии, на субсидиантов нововведения никак не повлияют, они будут платить столько же, как и до подорожания. "Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", – отмечают в НКРЭКУ.

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Новые тарифы на отопление в Украине

Новые тарифы на отопление в Украине

НКРЭКУ

Как выросли цены:

  • Днепропетровская область – подорожание на 16-18% (зависимо от предприятия)

  • Донецкая область – на 12%

  • Запорожская область – на 19-20%

  • Ивано-Франковская область – на 18%

  • Киевская – 19%

  • Львовская – 17-19%

  • Николаевская – 19-21%

  • Полтавская – 19%

  • Ровенская – 18%

  • Сумская – 17-24%

  • Харьковская – 18%

  • Хмельницкая – 18-19%

  • Черкасская – 18-21%

  • Черниговская – 16%

Стоимость электроэнергии, отметили в комиссии, пересматривать не будут. Правда, уже в июле следующего года в Украине должны "отпустить" тарифы на "ток" в результате запуска рынка электроэнергии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Напомним, в некоторых городах Украины уже повысили тарифы на тепло, при этом не учитывали повышения стоимости голубого топлива. В НКРЭКУ заявили, что такое решение приняла местная власть.

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
теплоЖКХтарифы
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Поздравляю!!!!
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бандерка стёпка
бандерка стёпка
а москалики говорят шо на украине всё падает.... нихуя !..... растёт ! на целых 24% хахляндия стала сильнее и приблизилась к цээвропе ! слава украини !
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бандерка стёпка
бандерка стёпка
Зямов Oся, значится Испания не цээвропа
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Зямов Oся
Зямов Oся
бандерка стёпка, не гони, я в Испании меньше плачу чем они.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Подумаешь, тарифы... главное - безвиз, Томос и гей-парады.
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