В Украине повысили тарифы на отопление: кто и сколько заплатит 

В Украине 10 декабря профильная комиссия утвердила новые тарифы на отопление для населения. Рост составит до 24% зависимо от региона и конкретного предприятия. Самое значительное подорожание ожидается в Сумской области.

Об этом на своей страницев соцсети сообщила глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко. Так, решение приняли по 18 из 26 предприятий. "Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", – отметила Кривенко.

Новые цены вступят в силу уже с 1 января 2019 года. Как отмечают в комиссии, на субсидиантов нововведения никак не повлияют, они будут платить столько же, как и до подорожания. "Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", – отмечают в НКРЭКУ.

Новые тарифы на отопление в Украине НКРЭКУ

Как выросли цены:

Днепропетровская область – подорожание на 16-18% (зависимо от предприятия)

Донецкая область – на 12%

Запорожская область – на 19-20%

Ивано-Франковская область – на 18%

Киевская – 19%

Львовская – 17-19%

Николаевская – 19-21%

Полтавская – 19%

Ровенская – 18%

Сумская – 17-24%

Харьковская – 18%

Хмельницкая – 18-19%

Черкасская – 18-21%

Черниговская – 16%

Стоимость электроэнергии, отметили в комиссии, пересматривать не будут. Правда, уже в июле следующего года в Украине должны "отпустить" тарифы на "ток" в результате запуска рынка электроэнергии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Напомним, в некоторых городах Украины уже повысили тарифы на тепло, при этом не учитывали повышения стоимости голубого топлива. В НКРЭКУ заявили, что такое решение приняла местная власть.