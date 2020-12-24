В Украине повысили тарифы на отопление для населения

В Украине повысили тарифы на производство тепловой энергии для населения. В результате это повлияет на платежки украинцев, так как является частью тарифа на газ.

Решения приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг, 24 декабря.

Тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям. Меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее – для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%).

Компании, которым тарифы повысили больше всего:

Новораздольская и Новояворовская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло") – 37,1% и 34,1%

Белоцерковская ТЭЦ – 33,2%

ООО "Сумытеплоэнерго" – 25%

Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова") – 24,1%

Когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" – 33,5% и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" – 29,3%.

Средневзвешенный тариф после повышения составил 1121,71 грн/Гкал. Наиболее высокий у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) – 653,99 грн/Гкал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.

В Украине с 1 января 2021 года повысят абонентскую плату на газ. Облгазы уже сделали расчеты новой стоимости и подали на утверждение в НКРЭКУ. Часть цен уже утвердили и обнародовали. Чем хуже состояния инфраструктуры в регионе, чем меньше потребителей, тем выше размер абонплаты.