В Украине резко подорожают отопление и горячая вода: когда и на сколько

В Украине из-за подорожания газа на 23,5% с 1 ноября (примерно до 8,5 грн за куб) стоимость отопления и горячей воды в среднем увеличится на 14,1%.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По процедуре поставщики тепла и горячей воды должны пересчитать стоимость своих услуг, после у них есть месяц на то, чтобы согласовать новые цены с комиссией. "Уже в декабре будут новые тарифы на горячую воду и тепло", - пояснили в НКРЭКУ.

Составляющая газа в тарифе на отопление и горячую воду - около 60%. Так, если отопление в прошлом сезоне обходилось, к примеру, в 1,5 тыс. грн, после подорожания газа при таком же потреблении придется заплатить уже более 1,7 тыс. грн. При этом стоит отметить, что каждый поставщик горячей воды и тепла имеет свою структуру тарифа.

Так, у одной компании тариф может вырасти на все 20%, а другой – на 12-14%. К примеру, "Киевэнерго" (сейчас его заменило "Киевтеплоэнерго") продавало Гкал за 1355,8 грн, а "Еврореконструкция" - 1181,8 грн (поставляет тепло жителям части Днепровского и Дарницкого районов столицы).

Это связано с потерями, с экономикой предприятия, со структурой тарифа. Есть целый месяц на то, чтобы обосновать, обсудить и утвердить новые тарифы", - отметили в НКРЭКУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания Кабмина 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.