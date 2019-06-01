В Украине повысили тариф на газ для населения: сколько будем платить

В Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).

В частности, стоимость голубого топлива для украинцев поднимется на 4,6% или 38 копеек за кубометр (с учетом НДС), сообщают "Українські новини".

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подготовила и разослала газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен за кубометр", – говорится в дополнении к договорам купли-продажи газа.

Опубликовано дополнение к договорам купли-продажи газа "Українські новини"

Напомним, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

Цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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