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/Новости экономики

В Украине повысили тариф на газ для населения: сколько будем платить

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В Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).

В частности, стоимость голубого топлива для украинцев поднимется на 4,6% или 38 копеек за кубометр (с учетом НДС), сообщают "Українські новини".

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подготовила и разослала газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен за кубометр", – говорится в дополнении к договорам купли-продажи газа.

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Опубликовано дополнение к договорам купли-продажи газа

Опубликовано дополнение к договорам купли-продажи газа

"Українські новини"

Напомним, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

Цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр

Цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Каждый день : Подорожает, подешевеет, подорожает, подешевеет! 🐷😆
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васильевич василий
васильевич василий
Хохлов опять наепли
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Тролли- ПНХ!Это ниже.... Ну что Зелепухи, получили??? Свыни вы тупорылые, безмозглые!!!!
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