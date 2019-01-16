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/Новости экономики

В Украине построят новый аэропорт: озвучены сроки

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в этом году в Днепропетровской области начнут строить новый аэропорт.

"И это первый аэропорт, который будет строиться фактически с времен независимости Украины", – отметил глава ведомства в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, аэропорт должен фактически быть хабом, и поэтому будет размещаться между Днепром и Запорожьем.

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"В целом это 80 километров между двумя городами. С каждой стороны будет 40 километров. Это та самая картинка, что мы имеем сейчас с Борисполем. Это если из центра Киева добираться, примерно так же", – заявил Омелян.

Министр подчеркнул, что строительство аэропорта в Днепропетровской области займет около двух лет.

В Украине построят новый аэропорт: озвучены сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China Airport Construction Group Corporation, которую привлекут к строительству нового аэропорта.

Подписание меморандума закрепляет стремление обеих сторон к сотрудничеству и определяет намерение сторон работать по вопросам создания и внедрения проектов в авиационной отрасли.

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Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Гиперлуп уже построили..
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Xoзяин Xoxлов, да кто бы говорил, сколько стадионов в раше посыпалось. Строители херовы
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