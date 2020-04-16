В Украине после карантина не откроется 30% магазинов: озвучен худший сценарий

После карантина в Украине до 30% магазинов могут не открыться в случае неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина).

"Прогнозируется значительное снижение арендных ставок после отмена карантина как минимум на 6 месяцев с целью сохранения бизнеса арендаторов. Ряд крупных ритейл операторов предполагает, что при наихудшем сценарии и неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды в пользу арендаторов, до 30% магазинов могут не открыться после карантина", – говорится в сообщении.

Карантин в Украине

По их данным, часть проектов в то же время продолжают строительные работы.

"Сроки открытия, безусловно, будут скорректированы с учетом действия общих ограничительных мер. Ритейлеры сконцентрированы на переговорах с арендодателями по условиям аренды на период карантина и осуществления оплаты только пониженного ОРЕХ (операционных расходов. - Ред.) и коммунальных платежей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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