В Украине после карантина не смогут открыться до 40% салонов красоты

В Украине от 20 до 40% салонов красоты не смогут запуститься вновь после отмены карантина из-за отсутствия денег у представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказали участники рынка в комментариях Delo.ua.

По словам арт-директора и собственницы салона красоты "Hairdresser" Марии Заики, многие салоны красоты вовсе не запустятся после карантина, так как уже сейчас многие собственники продают свой бизнес. По оценкам игроков на рынке, около 20% салонов не откроются снова, а некоторые говорят, что цифра может достигнуть и 40%. Закрытие салонов в основном связано с отсутствием договоренности с арендодателями помещений.

"Я арендую помещение и по сегодняшний день нет договоренности с собственником арендуемой площади. За помещение мы платим 2,5 тысячи евро в месяц, но, так как оно сейчас не приносит прибыль, соответственно на оплату аренды денег нет. Что касается уплаты налогов – каникулы, которые объявили, не совсем работают. Так как для ФЛП сделали некоторую скидку, а на счет наемных людей нет решений", – пожаловалась Заика, добавив, что только по состоянию на 5 апреля ее компания понесла убытки в 180 тысяч гривен.

Собственник сети барбершопов FRISOR Дмитрий Верховецкий рассказал, что многие арендодатели помещений, в которых размещены его барбершопы, продолжают требовать плату за аренду при том, что все 38 салонов сети закрыты и не могут продолжить свою работу из-за карантина.

"У тебя было все хорошо, а тут бац и ничего не работает. Мы, как и многие, не были готовы к карантину как и к тому, что придется платить огромную аренду, коммунальные в условиях простоя. Но многие пошли на встречу и отсрочили аренду, такая же история и у конкурентов. Мне звонят арендодатели других барбершопов и предлагают помещение в аренду, потому что бизнес сыпется и много кто закроется по итогу. Аренду никто не отменял и нас просто оставили на произвол судьбы", – рассказал Верховецкий.

Сейчас представители бизнеса в сфере косметологии и парикмахерских услуг задумались о релевантности перезапуска компании после окончания карантина, а некоторые вовсе не смогут это сделать, в первую очередь, из-за отсутствия денег. Бизнес призывал ослабить меры ограничения и разрешить работать с соблюдением всех правил индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

Доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно ввести строгий карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

Также правительство Украины пообещало, что в скором будущем к работе могут вернуться кафе и салоны красоты.