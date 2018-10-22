Верховный Суд признал законными нерастаможенные авто на еврономерах

Верховный Суд признал законным использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в Украину в режиме "транзит".

К такому выводу судьи пришли, рассмотрев иск физического лица в таможню об отмене постановления, которым водителя признали виновным в совершении нарушения таможенных правил, и наложили штраф в размере 8500 гривен, говорится на странице ВСУ в Facebook.

Суть спора заключалась в том, что истец с целью транзита ввез в Украину автомобиль с регистрационным номером Эстонии, не снятый там с регистрации. Во время судебных заседаний он признал, что ввез авто на еврономерах для длительного использования, а режим "транзит" указал во избежание таможенного оформления и уплаты соответствующих платежей.

При этом апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. Однако истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором говорится, что пользование авто, ввозимого с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является правонарушением.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что жалоба подлежит удовлетворению. Основанием для ее принятия стало то, что истец в определенные Таможенным кодексом сроки (для автотранспорта – 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни – 5 суток) не вывез автомобиль из Украины, и продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено.

В итоге ВСУ отметил, что в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не определен в указанных положениях кодекса.

При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда посчитала обоснованной отмену штрафа, поскольку в действиях истца отсутствовал состав нарушения таможенных правил.

Напомним, что согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, которые были ввезены в режиме "транзит" и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.