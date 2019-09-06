В Украине попытаются продать "дочку" скандального банка России

В Украине повторно выставили на аукцион пакет акций "Проминвестбанка", который является "дочкой" российского государственного банка ВЭБ.

В частности, финансовое учреждение попытаются продать на фондовой бирже ПФТС, говорится на сайте организации.

При этом цена пакета на аукционе, который состоится 20 сентября, была снижена на 25% до 399 млн гривен.

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Первый аукцион по продаже "Проминвестбанка" должны были провести еще 28 августа, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки от участников.

Стартовая цена пакета 99,77% акций составляла 532,1 млн гривен.

До этого стало известно, что гражданин России Павел Фукс, который отличился в Украине рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, пытается с помощью своего партнера выкупить акции "Проминвестбанка".

Кроме того, Фукс уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

Также OBOZREVATEL подробно писал о том, почему сделка по покупке "Проминвестбанка" в Украине позволит получить от России миллиарды долларов благодаря манипуляциям со стоимостью акций.

В Украине повторно выставили на аукцион пакет акций "Проминвестбанка"

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

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