Новым премьер-министром Украины вероятнее всего станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Стоит отметить, что сейчас именно он является фаворитом на должность главы правительства вместо действующего премьера Алексея Гончарука.

На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины в среду, 4 марта, Гончарук, вероятно, подаст в отставку.

Денис Шмыгаль

Что о нем известно

Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.

Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.

Денис Шмыгаль

Карьера

В 2000-х годах занимался бизнесом – главный бухгалтер, директор по финансам ООО "ЛА ДИС".

С ноября 2003 по август 2005 гг. — начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО "Львовский автобусный завод".

С сентября 2005 по июнь 2006 гг. — заместитель генерального директора ООО "ЛА ДИС".

С июня 2006 по август 2008 гг. — директор по экономике ООО "Инвестиционная компания "Комфорт-Инвест".

С сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. — генеральный директор ООО "РОСАНИНВЕСТ".

С сентября 2009 по октябрь 2009 помощник председателя Львовской областной государственной администрации отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.

В то время главой Львовской ОГА был Николай Кмить.

С октября 2009 по апрель 2011 гг. — начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление экономики было переименовано в главное управление экономики и инвестиций).

Денис Шмыгаль

С августа 2011 по декабрь 2011 гг. — председатель правления общественной организации Институт регионального развития.

С января 2012 по декабрь 2012 гг. — начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.

В января 2013 по декабрь 2013 гг. — директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.

С 2014 по апрель 2014 — помощник-консультант народного депутата Украины.

С мая 2014 по декабрь 2014 гг. — заместитель начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

С января 2015 по январь 2017 гг. — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".

С января 2017 по январь 2018 гг. — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

С января 2018 по июль 2019 гг. — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.

4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером.

Денис Шмыгаль

Декларация Шмыгаля

Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч.

Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о его возможном увольнении он опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

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