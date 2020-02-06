В Украине массово фальсифицируют масло и мясо: что нельзя покупать и кто нарушает

Недавно украинцев поразили результаты исследования о качестве сливочного масла, которое продается на прилавках магазинов. Проверка показала, что среди производимого масла каждая пятая пачка является фальсификатом.

И как оказывается, поддельных категорий продуктов в Украине гораздо больше. Подробнее – в OBOZREVATEL.

Из статьи вы узнаете о таком:

Сколько в Украине продается фальсифицированной продукции в процентном соотношении.

Какие категории продуктов подделывают чаще всего, а какие покупать безопасно.

Рекомендации экспертов, как не попасться на фальсификат.

Не маслом единым

Проверка качества масла произошла в рамках всеукраинской акции "Стоп фальсификат". Результаты были опубликованы Госслужбой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 19 января.

Для исследования были отобраны образцы масла в торговых сетях четырех регионов Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область). Всего было взято 77 образцов (231 пачка). Среди представленных образцов 28 украинские и 2 немецкие.

Сливочное масло

По результатам стало известно, среди производимого сливочного масла в Украине каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

Правда, в комментарии OBOZREVATEL глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов отметил, что тут важно учитывать, как производился отбор продукции, которую отправляют на экспертизу.

"Если вы ходите доказать, что в Украине 90% продукции – фальсификат, вы просто выбираете 90% мест, где известно, что его продают. Это рынки, стихийные места торговли, интернет-магазины и тому подобное. Поэтому знать все о том, какая ситуация есть на рынке, невозможно. Одна лишь организация не сможет охватить весь рынок", – говорит он.

Другой бы была история в том случае, если бы поддельную продукцию находили в крупных, сетевых магазинах, но в подобных исследованиях нигде не указывается, где именно была приобретена продукция, отметил Несмиянов.

Впрочем, эксперты все же утверждают, что на украинском рынке фальсификат занимает порядка половины продукции, которую продают нам с полок магазинов. По данным бывшего директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, экономиста Алексея Дорошенко доля продукции, которая фальсифицирована, либо, которая продается без уплаты налогов, оценивается в 50%.

"Если мы говорим о рынке в целом, в некоторых категориях есть нарушения в несколько процентов, например, рынок пива тенизирован на 3-5%. Если говорить о молочной продукции, то это 50%. Наиболее фальсифицированным является рынок водки – 70%", – рассказал OBOZREVATEL экономический эксперт.

Водка

В Украине подделывают практически все продукты без исключения. Наименьший уровень фальсификата у пивной продукции и продуктов, сложных в производстве. Из наиболее подделываемые продукты – это масло, мясные изделия и спиртные напитки (водка), сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в г. Киев Олег Рубан.

Он также подтверждает, что ранее Служба действительно фиксировала фальсифицированную продукцию и продовольственных товаров на достаточно высоком уровне, но по состоянию на прошлый год по Киеву вышли на цифру 6-10% от всей продукции.

Но все же эксперты утверждают, что в других регионах не так все радужно, как в столице. По словам Несмиянова, в нашей стране существует тенденция "чем дальше от Киева, тем больше фальсификата".

"В маленьких городах денег меньше, народ старается экономить. В некоторых городах на юге Украины я видел в продаже колбасу по 39 гривен. Какое мясо вы там ожидаете увидеть? Но вопрос в том, чем они его заменяют, и как это скажется на здоровье потребителя", – говорит он.

К сожалению, проблема снижения стандартов к поставляемой в магазины продукции происходит не только из-за недобросовестных владельцев, говорит Дорошенко. А и в том, что в условиях экономического упадка, который произошел в нашей стране после начала войны, люди стали больше ориентироваться на цену, чем на качество.

"Еще в 2015 году я ставил вопрос руководителю одной из торговых сетей: "почему вы снижаете свои стандарты?". Он объяснил очень просто: "Стандарты снизили все наши конкуренты. Если я буду продолжать поддерживать высокие стандарты, у меня не останется покупателей". При этом сам покупатель идет за более дешевыми ценами, даже понимая, что это скорее всего некачественный товар. И что им остается делать?", – отметил экономический эксперт.

В чем причина засилья фальсификата

Одной из главных проблем, которую называли эксперты – это мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, который впервые ввели еще в 2014 году, а далее ежегодно продлевали. Идея возникла с целью уменьшить давление на бизнес, так как зачастую инспекции вместо своих прямых обязанностей просто "кошмарили" бизнес и брали взятки.

Супермаркет

Но все это привело к тому, что предприятия просто перестали следить за любыми нормами, вследствие чего некачественная и поддельная продукция просто заполонила рынки.

"Было массовое количество вспышек, недоброкачественный бизнес начал развиваться быстрее, чем социально ответственный. Поэтому и сегодня мы пожинаем плоды этого решения", – сказал OBOZREVATELначальник Госпотребслужбы города Киев.

К сожалению, мораторий не смог восстановить доверие к контролирующим органам, тем более, в условиях полного отсутствия наказания за свою часто противоправную деятельность. И чтобы наконец побороть долголетнюю войну бизнеса с государством, должна работать правоохранительная и судебная система.

"Если правоохранительная система не начнет работать, не начнет бороться с бездеятельностью, которая творится в секторе госуправления, недолго осталось этому всему, потому что все рухнет", – считает Несмиянов.

Смотрите видео по теме:

Как защитить себя от поддельной продукции

Полностью предотвратить покупку фальсифицированного товара вы скорее всего не сможете, но есть советы экспертов, как минимизировать риски:

Не покупать продукты в местах стихийной торговли.

Приобретать продукцию крупных, известных брендов.

Покупать продукцию в крупных сетевых супермаркетах и магазинах, где вам выдадут чек.

"Важно выбирать проверенные магазины, проверенных производителей, и в случае выявления каких-либо несоответствий обращаться к ними или же в контролирующие органы. Как показывает практика, это эффективно работает", – сказал Несмиянов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся