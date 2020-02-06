Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:50
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Журналист Все статьи автора

В Украине массово фальсифицируют масло и мясо: что нельзя покупать и кто нарушает

45.1т
Читать материал на украинском

Недавно украинцев поразили результаты исследования о качестве сливочного масла, которое продается на прилавках магазинов. Проверка показала, что среди производимого масла каждая пятая пачка является фальсификатом.

И как оказывается, поддельных категорий продуктов в Украине гораздо больше. Подробнее – в OBOZREVATEL.

Из статьи вы узнаете о таком:

  • Сколько в Украине продается фальсифицированной продукции в процентном соотношении.

  • Какие категории продуктов подделывают чаще всего, а какие покупать безопасно.

  • Рекомендации экспертов, как не попасться на фальсификат.

Новости
Где дешевле: блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Не маслом единым

Проверка качества масла произошла в рамках всеукраинской акции "Стоп фальсификат". Результаты были опубликованы Госслужбой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 19 января.

Для исследования были отобраны образцы масла в торговых сетях четырех регионов Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область). Всего было взято 77 образцов (231 пачка). Среди представленных образцов 28 украинские и 2 немецкие.

Сливочное масло

Сливочное масло

По результатам стало известно, среди производимого сливочного масла в Украине каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

Новости
Как изменится цена на продукты из-за потепления: комментарий агрария

Правда, в комментарии OBOZREVATEL глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов отметил, что тут важно учитывать, как производился отбор продукции, которую отправляют на экспертизу.

"Если вы ходите доказать, что в Украине 90% продукции – фальсификат, вы просто выбираете 90% мест, где известно, что его продают. Это рынки, стихийные места торговли, интернет-магазины и тому подобное. Поэтому знать все о том, какая ситуация есть на рынке, невозможно. Одна лишь организация не сможет охватить весь рынок", – говорит он.

Другой бы была история в том случае, если бы поддельную продукцию находили в крупных, сетевых магазинах, но в подобных исследованиях нигде не указывается, где именно была приобретена продукция, отметил Несмиянов.

Новости
Гончарук пояснил, почему в Украине не падают цены на продукты

Впрочем, эксперты все же утверждают, что на украинском рынке фальсификат занимает порядка половины продукции, которую продают нам с полок магазинов. По данным бывшего директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, экономиста Алексея Дорошенко доля продукции, которая фальсифицирована, либо, которая продается без уплаты налогов, оценивается в 50%.

"Если мы говорим о рынке в целом, в некоторых категориях есть нарушения в несколько процентов, например, рынок пива тенизирован на 3-5%. Если говорить о молочной продукции, то это 50%. Наиболее фальсифицированным является рынок водки – 70%", – рассказал OBOZREVATEL экономический эксперт.
Водка

Водка

В Украине подделывают практически все продукты без исключения. Наименьший уровень фальсификата у пивной продукции и продуктов, сложных в производстве. Из наиболее подделываемые продукты – это масло, мясные изделия и спиртные напитки (водка), сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в г. Киев Олег Рубан.

Новости
Сколько украинцы тратят на продукты: озвучена внушительная сумма

Он также подтверждает, что ранее Служба действительно фиксировала фальсифицированную продукцию и продовольственных товаров на достаточно высоком уровне, но по состоянию на прошлый год по Киеву вышли на цифру 6-10% от всей продукции.

Но все же эксперты утверждают, что в других регионах не так все радужно, как в столице. По словам Несмиянова, в нашей стране существует тенденция "чем дальше от Киева, тем больше фальсификата".

"В маленьких городах денег меньше, народ старается экономить. В некоторых городах на юге Украины я видел в продаже колбасу по 39 гривен. Какое мясо вы там ожидаете увидеть? Но вопрос в том, чем они его заменяют, и как это скажется на здоровье потребителя", – говорит он.

Новости
Кормят солдат: как в Украине решают проблему просроченных продуктов

К сожалению, проблема снижения стандартов к поставляемой в магазины продукции происходит не только из-за недобросовестных владельцев, говорит Дорошенко. А и в том, что в условиях экономического упадка, который произошел в нашей стране после начала войны, люди стали больше ориентироваться на цену, чем на качество.

"Еще в 2015 году я ставил вопрос руководителю одной из торговых сетей: "почему вы снижаете свои стандарты?". Он объяснил очень просто: "Стандарты снизили все наши конкуренты. Если я буду продолжать поддерживать высокие стандарты, у меня не останется покупателей". При этом сам покупатель идет за более дешевыми ценами, даже понимая, что это скорее всего некачественный товар. И что им остается делать?", – отметил экономический эксперт.

В чем причина засилья фальсификата

Одной из главных проблем, которую называли эксперты – это мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, который впервые ввели еще в 2014 году, а далее ежегодно продлевали. Идея возникла с целью уменьшить давление на бизнес, так как зачастую инспекции вместо своих прямых обязанностей просто "кошмарили" бизнес и брали взятки.

Супермаркет

Супермаркет

Но все это привело к тому, что предприятия просто перестали следить за любыми нормами, вследствие чего некачественная и поддельная продукция просто заполонила рынки.

Новости
"Сделано в "ЛНР": Харьков заполонили продукты из оккупации
"Было массовое количество вспышек, недоброкачественный бизнес начал развиваться быстрее, чем социально ответственный. Поэтому и сегодня мы пожинаем плоды этого решения", – сказал OBOZREVATELначальник Госпотребслужбы города Киев.

К сожалению, мораторий не смог восстановить доверие к контролирующим органам, тем более, в условиях полного отсутствия наказания за свою часто противоправную деятельность. И чтобы наконец побороть долголетнюю войну бизнеса с государством, должна работать правоохранительная и судебная система.

"Если правоохранительная система не начнет работать, не начнет бороться с бездеятельностью, которая творится в секторе госуправления, недолго осталось этому всему, потому что все рухнет", – считает Несмиянов.

Смотрите видео по теме:

Как защитить себя от поддельной продукции

Полностью предотвратить покупку фальсифицированного товара вы скорее всего не сможете, но есть советы экспертов, как минимизировать риски:

  • Не покупать продукты в местах стихийной торговли.

  • Приобретать продукцию крупных, известных брендов.

  • Покупать продукцию в крупных сетевых супермаркетах и магазинах, где вам выдадут чек.

"Важно выбирать проверенные магазины, проверенных производителей, и в случае выявления каких-либо несоответствий обращаться к ними или же в контролирующие органы. Как показывает практика, это эффективно работает", – сказал Несмиянов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
фальсификат продукты
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
199
84
Смешно
23
Интересно
148
Печально
25
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
да задолбали вы про масло,уже месяц штампуете эту новость
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не покупаю вообще молочку в магазине исключительно у своего молочника частника беру и масло и сливки и творог и молоко)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
В срало Украине!
В срало Украине!
Масло - фальсификат, история - фальсификат, мясо - фальсификат, язык - фальсификат, водка - фальсификат. ------ Фигня это всё. СТРАНА - ФАЛЬСИФИКАТ, вот это проблема :о((
Показать комментарий полностью
Ответить
10
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги