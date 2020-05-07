В Украине с 22 мая возобновят полноценную работу общественного транспорта, которая была остановлена из-за введенного по всей стране карантина.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала 1+1. Отмечается, что до 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет работать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", – пояснил министр.

Какие правила будут действовать и в дальнейшем:

- ограничение по количеству людей

- проезд по пропускам

По его словам, сложная ситуация с метрополитеном. В Министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22-е еще точно никто не готов", – объяснил Криклий.

Транспорт запустят 22 мая

В киевском метрополитене изданию пояснили, что не знают, когда им позволят работать.

"Метрополитен достаточно мобильное предприятие, хотя и кажется, что у нас такая массивная инфраструктура. Мы ждем конкретного решения для того, чтобы организовать работу в соответствии с тем решение. Мы удерживаем всю инфраструктуру метро в надлежащем состоянии, чтобы при принятии решения на следующий день уже в предусмотренном алгоритме начать работу", – пояснила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующая рабочая неделя в Украине начнется со смягчения карантина. Снова смогут работать некоторые виды бизнеса. Среди них, адвокаты, нотариусы, парикмахерские и летние площадки кафе.

Впрочем, транспорт в городах останется ограниченным. Метро пока не планируют открывать, а наземный транспорт в некоторых городах будет доступен не всем.

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