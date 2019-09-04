В Украине полностью исчезнут мелкие монеты: названа окончательная дата

Нацбанк с 1 октября 2019 года выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Также постепенно выведут из оборота монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

Об этом сказано в постановлении НБУ от 20 июня 2019 №82. Таким образом монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения.

В течение трех лет граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов:

– в течение первого года с даты их изъятия – до 30 сентября 2020 включительно – во всех отделениях украинских банков;

– в течение трех лет с даты изъятия - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

С 1 октября исчезнут мелкие монеты

До 18 октября 2019 года все юридические лица, филиалы и ФЛП должны сдать остатки монет номиналами 1, 2 и 5 копеек для зачисления на счета.

Кроме того, Нацбанк планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом в 5 гривен, а в 2020 году - монету номиналом в 10 гривен. Также прекращен выпуск банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Их будут постепенно выводить из оборота и заменять на монеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 октября в Украине появится банкнота номиналом 1000 грн. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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