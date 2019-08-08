В Украине затеяли ремонт важной дороги в Польшу: появились фото

В Украине продвигаются работы на объекте реконструкции автомобильной дороги Н-22 Устилуг – Луцк – Ривне.

Соответствующая трасса пролегает до международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе, сообщает Служба автомобильных дорог Волынской области на Facebook.

"Реконструкция указанного объекта проводится по заказу Службы автомобильных дорог и финансируется из государственного бюджета в соответствии с распоряжением КМУ от 06.02.2019 № 130-р", – говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию соответствующий объект протяженностью 0,7 км.

"Со стороны КПП уже устроено 160 метров дороги. В настоящее время и на другой части объекта, протяженностью 180 метров, завершен трудоемкий и длительный этап работ по сооружению одного из основных конструктивных элементов автодороги – земляного полотна", – резюмировали в Службе автомобильных дорог .

Трасса пролегает до международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе Служба автомобильных дорог Волынской области

Трасса пролегает до международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе Служба автомобильных дорог Волынской области

Трасса пролегает до международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе Служба автомобильных дорог Волынской области

Трасса пролегает до международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе Служба автомобильных дорог Волынской области

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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