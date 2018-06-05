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В Украине показали, как изменились цены на продукты

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В Украине стоимость вареников за 5 месяцев 2018 года выросла более чем на 5% процентов.

В частности, порция блюда на четырех человек теперь обойдется в 35,4 грн, сообщает в Facebook Офис эффективного регулирования.

Наибольший рост стоимости среди ингредиентов коснулся картофеля (+ 39,4%) и лука (+51,9%).

Новости
В Украине подскочили цены на главные продукты

Снижение цен продемонстрировали лишь сало (-3,1%) и масло (-0,1%).

Среди регионов лучшая динамика по балансу цены и средней заработной платы наблюдается в Киеве, Запорожской, Донецкой и Львовской областях.

В то же время наихудшая ситуация по этому показателю зафиксирована в Черкасской, Черниговской и Волынской областях.

Facebook Офис эффективного регулирования

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине произошел стремительный рост цен на овощи "борщового набора".

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на Обозревателе.

Тема
Цены на продукты
Место
Украина
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