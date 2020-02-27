Офис Генерального прокурора задержал человека, которого подозревают в завладении средствами ПриватБанка на 600 тысяч гривен

"Сообщено о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ ПриватБанк на сумму почти 600 тысяч гривен (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", – сообщает пресс-служба ведомства.

В Офисе Генпрокурора отметили, что решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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"Указанное лицо подозревается, по версии следствия, в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)", – резюмировали представители ведомства.

Офис Генерального прокурора задержал человека, которого подозревают в завладении средствами ПриватБанка на 600 тысяч гривен

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