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27 февраля • обновлено в 15:41
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В Украине поймали мошенника, укравшего сотни тысяч гривен из ПриватБанка

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Офис Генерального прокурора задержал человека, которого подозревают в завладении средствами ПриватБанка на 600 тысяч гривен

"Сообщено о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ ПриватБанк на сумму почти 600 тысяч гривен (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", – сообщает пресс-служба ведомства.

В Офисе Генпрокурора отметили, что решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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"Указанное лицо подозревается, по версии следствия, в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)", – резюмировали представители ведомства.

Офис Генерального прокурора задержал человека, которого подозревают в завладении средствами ПриватБанка на 600 тысяч гривен

Офис Генерального прокурора задержал человека, которого подозревают в завладении средствами ПриватБанка на 600 тысяч гривен

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Офис генерального прокурора Украины
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