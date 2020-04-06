В Украине подскочили в цене продукты: лидируют – борщевой набор и гречка

Овощи борщового набора в Украине на минувшей неделе - с 27 марта по 2 апреля - по сравнению с предыдущей неделей подорожали на 2%, при этом ажиотаж ослаб.

Как говорится в экономическом обзоре недели, опубликованном на сайте Национального банка Украины, высокими темпами продолжается рост цен на овощи борщового набора. Неделей ранее цены на эту группу товаров выросли на 8,6%, двумя неделями ранее – на 0,2%.

Помимо овощей борщового набора, на минувшей неделе подорожала гречка – на 9,1%, лимоны – на 31,8%, апельсины – на 10,7%. В НБУ пояснили, что рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. В частности, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно пояснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения.

Что касается подорожания своеобразных "индикаторов" кризиса - гречки и туалетной бумаги, а также чеснока, лука и лимонов, то ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Кроме того, оказала свое влияние и девальвация гривни, поскольку лимоны и чеснок преимущественно импортируются в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

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