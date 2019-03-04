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МирСпорт

/Новости экономики

В Украине подскочили цены на популярный полезный продукт

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В Украине цены на грецкий орех и фундук по итогам прошедшей недели (22 февраля – 1 марта) выросли на 3%.

В частности, грецкий орех за отчетный период подорожал до 5,21 доллара или 140 гривен за килограмм, сообщает AgroNews.

В то же время цены на фундук в скорлупе выросли до 8,19 доллара или 220 гривен за килограмм.

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При этом ситуация на рынке миндаля была более стабильной – цены "замерли" на уровне 10,42 доллара или 280 гривен за килограмм.

В Украине подскочили цены на популярный полезный продукт

EastFruit

В Украине подскочили цены на популярный полезный продукт

EastFruit

В Украине подскочили цены на популярный полезный продукт

EastFruit

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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Темы
Рост цен в УкраинеЦены на продукты
Место
Украина
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
инфляция раскочегаривается
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