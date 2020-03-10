В Украине подсчитали, сколько бы зарабатывали женщины за домашнюю работу

В Украине женщины тратят на домашние дела в среднем 30 часов в неделю. Если бы за это украинкам платили – они могли бы получать дополнительно десятки тысяч гривен.

К примеру, киевлянка Любовь встает в шесть утра, готовит завтрак для мужа и двоих детей, а в то же время собирает им в школу ланч-бокс, говорится в сюжете ТСН.

После этого она гладит школьную форму и становится парикмахером для своей дочери. Дальше очередь кормить мужа. Кроме того, вечером ей необходимо постирать и погладить все вещи.

По подсчетам специалистов, за свою домашнюю работу она могла получать дополнительно 32 700 гривен.

В частности, это работа диетолога – 2500 гривен, повара – 12 000 гривен, семейного врача – 5000 гривен, няни-воспитательницы – 7200 гривен, выгул собаки – 4800 гривен, стирка с глажкой – 1200 гривен.

Украинки могли бы получать дополнительно десятки тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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