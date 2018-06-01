В Украине подсчитали количество авто с иностранной регистрацией

Количество автомобилей с иностранными номерами, которые были ввезены в Украину, уже превысило 3 млн единиц.

В частности, в режиме "временного ввоза" на таможенную территорию страны было ввезено 2,8 млн авто, а в режиме "транзит" – 469 тыс. машин, сообщают "Українські Новини".

При этом в Государственной фискальной службе отмечают, что незаконно на территории Украины находятся 317 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

Количество авто, которые были ввезены в режиме "транзит" и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, составляет 110,4 тыс. единиц, а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс. единиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточили правила ввоза автомобилей с литовской регистрацией – теперь на таможне нужно будет предоставить разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.