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В Украине подсчитали число растаможенных "евроблях"

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В Украине по состоянию на 20 декабря граждане оформили почти 6,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены до вступления в силу новых правил и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

"Из общего количества растаможенных авто – почти 6,2 тысячи транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса", – говорится на сайте Государственной фискальной службы.

За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тысячи гривен, что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе "евроблях".

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В ГФС также отмечают, что в течение 19 декабря было растаможено 827 автомобилей.

Напомним, что по состоянию на 10 декабря в Украине официально растаможили 1 тысячу авто на европейских номерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

В Украине подсчитали число растаможенных "евроблях"

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
І це з півтора мільйонів авто ? З такими тарифами на розмитнення вигідно хіба що дорогі машини розмитнювати .за 10$і вище
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