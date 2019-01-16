В Украине подсчитали число нелегальных обменников

Национальный банк Украины за 2018 год провел более 1,1 тысячи проверок пунктов обмена валюты по соблюдению порядка организации и осуществления обменных операций.

В результате были выявлены 78 пунктов обмена, которые работали нелегально в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях, говорится на сайте регулятора.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций были:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами;

не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;

препятствования проведению проверки.

Национальный банк Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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